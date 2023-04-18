米其林必比登推介的台南小吃名店葉家小卷米粉，今年元旦起「暫時休息」後，近日透過臉書宣布，將於5月3日起恢復正常營業。（洪榮志攝）

米其林必比登推介的台南小吃名店葉家小卷米粉，因老闆娘積勞成疾需放長假調養，今年元旦起「暫時休息」後，近日透過臉書宣布，將於5月3日起恢復正常營業，同時也開放收學徒，「衷心的期盼各位能夠再度光臨，來品嚐府城這道絕無僅有的特色小吃」，吸引大批網友留言按讚。

中西區國華街超人氣排隊名店葉家小卷米粉，去年12月突然宣布，因老闆娘身體不復年輕，積勞成疾，需要放個長假來調養生息，將從今年元旦起「暫時休息」。消息一出，引發不少老顧客上門關心，還一度被誤傳「歇業」。

當時，老闆娘凃金鳳即強調，今年一定會再開店，但「不立個看版，我怕你們以為我真的歇業了」，並透過臉書官網表示，「很快就跟大家見面了」，吸引許多網友留言，「加油，趕快回來繼續經營」、「感謝令人安心的強調公告」、「期待」、「太好了，安心了」；凃金鳳也親自回覆，「等我把身體調養好一定回來的，感謝大家的支持。」

經過數月的休息後，近日傳出葉家小卷米粉即將回歸的好消息。店家在臉書官網宣布，經過一段時日的休養生息後，已經準備好再次營業服務街坊鄰居和饕客，「請大家告訴大家，我們即將於5月3日周三起開始恢復正常營業」；同時也強調將收學徒傳承，「我們希望小卷米粉等於台南小吃的這項美談，能夠在以後繼續的被下一代深深牢記」，「復業當下，我們也想傳達這樣的訊息，給予任何對於學習這項傳統小吃有興趣的朋友們，只要您有這份心意與毅力，有意去學習跟傳承這份技藝，歡迎跟我們聯繫。」

許多網友留言回應說，「終於等到再開門，太棒了」、「必傳99代然後再連鎖開到全宇宙」、「終於可以再次嚐到思思念念的味道，你們是最棒的」、「終於要回歸了」。

葉家小卷米粉認為，該店是全台最早第一家「小卷米粉」，由葉水龍創業於老台南口中的「大菜市」，目前已交由第三代葉天順及媳婦凃金鳳接手，也搬到國華街現址，開賣至今已有60多年的歷史。

店家說，該店的小卷米粉有別於一般米粉，使用的是台南特有用糙米製作而成的「粗米粉」，外型像米苔目，口感卻滑嫩有Q度不軟爛，還不傷胃；小卷則選用印尼進口的中卷，肉質肥厚鮮美，口感Q彈有嚼勁，佐以煮過的花枝小卷原汁湯頭、芹菜細末、一點點胡椒，清爽甘甜。