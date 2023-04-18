大考中心表示，今年大學分科測驗在7月12日、13日兩天舉行，考生應在6月8日至19日間報名。另由於去年以分科測驗成績為依據的分發入學管道產生1萬4493個缺額，許多考生意外進入非常理想的校系，今年狀況類似，預估會吸引更多考生來考分科測驗。

大考中心表示，高級中等學校之三年級應屆畢業生、非應屆畢業生或具同等學力者，可報考分科測驗。高級中等學校三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名，惟於分科測驗報名期間，已取得畢業證書者，可由就讀學校集體報名或個別報名方式，擇一辦理；若尚未取得畢業證書，一律採集體報名。

一般考生若集體報名，基本作業費200元，每選考一科多170元；若是個別報名，基本作業費250元，每選考一科多170元。低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生減免報名費60％。

去年大學分發入學不但發生「1科抵3科」現象，另在申請入學錄取政大法律系者，如果撐到7、8月參加分發入學，也有很大機會進台大法律系。專家預估今年分發入學招生仍會有7、8000個缺額。

分析去年狀況，申請入學錄取東吳英文系，學測國文科要10級分、英文科要12級分，而該系分發入學採計學測國文、英文及分科測驗歷史科等3科，但最後只要學測英文1科達12級分就可錄取，形成「1科抵3科」局面。

去年政大法律系申請入學，國、英、數B、社等4科要57級分，每科平均要14級分以上才會錄取，但若考生願意再考分科測驗，只要公民及歷史兩科能考到55或56級分（相當於學測14級分），再加上學測國、英、數B都14級分以上，就能上台大法律系。

由於去年分發入學許多考生錄取了比預期中理想的校系，而今年可能歷史重演，因此許多考生若在申請入學的表現不理想，將可全力拚分發入學，因此今年報考分科測驗的人數應會比去年明顯增加。