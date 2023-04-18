中國大陸常駐聯合國代表張軍。（資料照／中國常駐聯合國代表團）

聯合國安理會17日舉行北韓核問題公開會。中國大陸常駐聯合國代表張軍在會上進行兩次發言，他批評，美國近期在朝鮮半島周邊頻繁舉行軍演，是導致當前半島局勢緊張的主要原因。

中新社報導，張軍發言強調，朝鮮半島問題作為冷戰殘餘延宕幾十年，本質是安全問題。半島停戰以來，一直未能建立和平機制，北韓面臨巨大安全威脅和生存壓力，其合理關切長期得不到足夠重視和回應。

他稱，近段時間，美國在半島周邊頻繁舉行軍演，出動核動力航母、B-52轟炸機等戰略武器，嚴重加劇北韓不安全感，「這是導致當前半島局勢緊張的主要原因」。

張軍說，面對朝鮮半島新一輪緊張升級，中方呼籲相關各方都保持冷靜克制，正視問題癥結，堅持政治解決大方向，為實現半島無核化、維護半島和平穩定共同作出努力。

張軍指出，由於美方政策反覆，未按「以行動對行動」原則作出回應，重回制裁施壓老路，導致一再錯失解決半島問題的機遇。北韓方面對美方更加不信任，對話徹底陷入僵局。特別是美方要正視問題，拿出負責任態度，採取有意義的實際行動。

在第二次發言中，張軍就美英澳核潛艇合作問題表示，這種合作的本質是核武器國家史無前例地向無核武器國家轉讓數以噸計的武器級核材料，「這是赤裸裸的核擴散行徑」。接受武器級核材料的無核武器國家，無異於一隻腳跨過了「核門檻」；三方核潛艇合作嚴重違背《不擴散核武器條約》的目的和宗旨。