大陸國家統計局18日發佈今年第1季GDP數據，初步核算國內生產總值為28兆4997億元（人民幣，下同），按不變價格計算、年增率4.5％。大陸國家統計局分析，第1季隨著疫情防控較快平穩恢復，各項穩增長穩就業穩物價政策發力，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，讓經濟運行開局良好。

但也提及，面對國際環境仍然複雜多變，大陸國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

分產業看，今年大陸第1季第一產業增加值為1兆1575億元、年增3.7％；第二產業增加值10兆7947億元、年增3.3％；第三產業增加值16兆5475億元、年增5.4％。

在今年備受關注的消費動能部分，統計第1季社會消費品零售總額為11兆4922億元、年增率5.8％，優於去年第4季的衰退2.7％。

在固定資產投資（不含農戶）方面，首季為10兆7282億元、年增5.1％，與上年全年表現持平。分領域看，基礎設施投資增長8.8％，製造業投資增長7％，房地產開發投資下降5.8％。

回顧去年大陸經濟，因受到境內疫情爆發與外在因素包含中美衝突、俄烏戰爭等影響，去年GDP逐季表現為4.8％、0.4％、3.9％與2.9％、全年成長3％。而今年大陸對全年GDP展望要達到5％目標。