現代人因常使用3C產品，使得眼睛易感酸澀疲勞，熱敷是常見的保養眼睛方式，眼科醫師表示，其實用手心搓熱、熱毛巾敷眼的效果不穩定，建議應用恆溫的熱敷眼罩，此外千萬別用具按摩功能的熱敷眼罩，或用有重量的暖暖包，以免壓迫及傷害眼球。

新竹中國附醫眼科部醫師陳韵臻在其臉書粉專表示，為了減輕眼睛疲勞，熱敷是保養眼睛的一個好方法，但是如何熱敷及哪些人不能敷，是必須注意的事項。

就熱敷的方式，她表示，手心搓熱、熱毛巾的熱敷方式，因溫度無法穩定，因此效果相對不穩定；若採水蒸氣類的熱敷方式，須確定使用的液體為無菌且水質佳，否則反會增加眼睛感染風險；「應該使用可恆溫的熱敷眼罩，效果最能符合預期。」

熱敷過程也有注意事項。陳韵臻表示，當眼睛發炎、紅癢、急性過敏、急性結膜炎、嚴重針眼時，千萬不可熱敷；眼科手術後不可熱敷，需詢問醫師後才可熱敷。

若使用恆溫熱敷眼罩，她表示，需定期更換清洗眼罩，否則清潔不當會增加眼睛感染的機會，此外，有重量的熱敷眼罩不可戴著睡覺，也不可使用有重量的暖暖包以免壓迫眼球，也別使用會按壓眼球、具按摩功能的熱敷眼罩，以免造成眼球受損。

她並提醒，熱敷前要用肥皂洗淨雙手，熱敷前需要移除隱形眼鏡，熱敷溫度40~45度效果最佳，時間10-~15分鐘即可，每天2~4次。