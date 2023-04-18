股神巴菲特旗下波克夏去年第4季重砍台積電ADR共5176萬股、減持幅度高達86%，巴菲特日前受訪時坦言，地緣政治是賣出台積電持股的主因，引發外界討論。微驅科技總經理吳金榮於《老謝看世界》節目中分析，美國積極扶植印度半導體發展，雖然短期內要取代台灣的可能性不大，但台灣特別當心地緣政治發展。

吳金榮表示，要密切觀察地緣政治發展，以日本為例，1986年與美國簽訂半導體協議後，重擊半導體業發展，日本以前在全球10大半導體公司，大概占6、7家，但去年沒有公司上榜。

吳金榮分析，從過去美日半導體大戰來看，台灣要很小心，尤其美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 3月特別跑到印度去訪問，要扶植印度半導體產業發展，美商英特爾也一直在說以後韓國和台灣會被印度取代。

但吳金榮也強調，印度如果真的要發展半導體，不是3、5年就可以完成的事，目前來看要取代台灣的可能性並不大。

財信傳媒董事長謝金河則提到美日半導體協議帶來的影響，美國當時對日本的晶片課關稅100%、韓國課0.74%，差別非常大，原本日本晶片市占率60%，後來降到現在連10%都沒有，記憶體占80%、後來也變零。

謝金河強調，以此來看，地緣政治的交鋒影響甚鉅，此次英特爾執行長基辛格又特別跑到北京去看中國商務部部長王文濤，可能推出口中國專用晶片，英特爾在國際戰略上展現想要挑戰台積電的野心。