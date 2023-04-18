「登山女神」曾格爾去年被控介入富商陳坤保的家庭，遭岳姓元配依侵害配偶權為由求償200萬，近日她和岳姓正宮也不斷在網上隔空交火，稍早曾格爾再度發文，除了曬出法官和陳坤保的言詞辯論筆錄，強調男方已承認兩人並未發生關係，更怒喊：「我公告發言的資訊，未有報導，大家不覺得非常黑箱嗎？ 」

曾格爾發文直指岳姓正宮用公關專業向她施壓，並曬出截圖佐證，同時她也公開法院與陳坤保的答辯，並憤怒表示自己不可能與人夫串通：「岳姓正宮妳傳喚的證人自己丈夫陳坤保，他回答法官，就是沒有發生X關係，也駁斥了妳造謠抹黑的吃藥之說，大家要知道法院程序，這證人是岳姓正宮律師原告所同意傳喚的，我是不可能跟陳坤保串通好，不然岳姓正宮不可能讓陳坤保出庭。」

她表示關於吃藥的對話內容，前言不對後語，她與自己的律師認為是對方套好招，「在這個時機點傳送這樣的對話，合理嗎?難道這不像是仙人跳?」直批岳姓正宮就是想要利用對話內容，「控訴我侵害配偶權，利用法律想從我這邊求償獲利。」最後，曾格爾氣炸痛批：「我一毛錢都沒拿到還要被敲詐，都已經證明沒有發生X關係了，若還會被定罪，我一定會上訴到底，並推動修法。」

事實上，曾格爾昨被爆出曖昧對話及要錢錄音檔後，再次強調她和富商沒有發生關係，而網友則針對「『昨晚沒防護，記得買藥吃』是真的嗎？？」留言問曾格爾，她則回：「那天喝的混酒，妳可能胃好，但我是需要吃胃藥沒錯」、「這就是我所說的，涉嫌詐欺仙人跳，對方打的詞語，岳XX又秒截圖，妳看呢！」，不久後她又補充說：「不是我講的胃藥而已，我們陳述的也是陳XX在法院的證詞」。