25歲吳女剛跟男友分手，在網路認識男網友「豪」，相談甚歡相約見面，吳女苦等不到人，男方傳訊指稱，他做八大的，出場要付費。吳女為求見面急赴超商買2萬5元遊戲點數，店員察覺有異報警，到場阻詐的警員葉少東外型神似藝人王陽明，吳女情傷未癒又掉進愛情陷阱，難過地說：「好想哭」。

台中市第一警分局繼中派出所4月14日下午3時許接獲轄區超商通報，有民眾疑似遭詐騙請求協助，巡佐楊政誠、警員葉少東趕往現場。超商店員指稱，吳女要買2萬5千元遊戲點數，金額太大相當可疑，疑遭網路交友詐騙。

25歲吳女站在櫃台前失落地說，她才剛跟男友分手，為解情傷，在交友網站認識男子「豪」，兩人網上相談甚歡，她傾心萌生情愫，兩人約在星巴克見面，但她卻苦等不到人。後來，等到「豪」來傳說，他是做八大行業，經紀公司說要出場，就要付出場費。

吳女急見「豪」一面，不假思索就依指示，到超商要買2萬5千元的遊戲點數，準備拍序號給「豪」，沒想到，超商店員竟報警了。

她焦急地向員警說，要傳出遊戲點數序號，才可以跟「豪」見面；員警勸阻說，她是遇到愛情詐騙，對方絕對不會出面。

吳女不敢置信，她情傷未治癒，立刻又傷上加傷，並惶恐不安地向員警求助表示，「豪」甜言蜜語，她被愛情沖昏頭，已將證件拍照傳給他了，又想起曾接到不明疑似幫派追緝毆打等恐嚇訊息，擔心不已。

外型神似藝人王陽明的警員葉少東安撫指出，只是愛情交友詐騙的一貫手法，故意製造不害人不安的情緒，不會受到影響。

吳女獲帥氣員警暖心開導，才恍然大悟，放下顧慮與擔憂，也訴苦表示：「我真的被騙了，好想哭」。