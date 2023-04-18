中國日前宣布將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，內容包含2455項產品，涉及農產品、紡織品等，並透過中國WTO代表團通知台灣。對此，行政院副院長鄭文燦18日指出，經貿辦公室與經濟部將做出最妥善的因應；他也肯定，在WTO架構底下來協商，是最好的方式。

鄭文燦上午出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，會前受訪時媒體問及行政院如何因應貿易壁壘調查，他說，中國是透過WTO通知台灣，因此政府也願意在WTO的架構下進行協商，針對2455項產品，行政院經貿辦跟經濟部，都以針對這些產品調查做出最妥善的因應。

此外，至於國民黨內總統候選人呼聲最高的新北市長侯友宜，明日將率團訪問新加坡一事，被認為是為大選備戰，鄭文燦說，任何政治人物出訪為台灣拓展外交，為台灣增加可見度都是好事，「我想，侯市長這次出訪，我們給他祝福。」