全球經濟不景氣削弱市場對半導體的需求，台積電周四（20日）將召開第一季法說會並公布財報，市場預期出現獲利下滑5%的黯淡數據，且第二季的前景也不佳，專家認為，由於客戶削減訂單，台積電將面臨庫存調整的壓力。

路透社報導，台積電是全球最大的晶圓代工廠商，更是科技巨頭蘋果的主要供應商，預估第一季獲利可能為新台幣1925億（約63億美元）低於路透社邀集21位市場分析師所估算的平均值，低於2022年同期的2027億。

報導提到，管理約50億新台幣的Capital Investment經理人Alex Huang表示，「第二季通常是一個淡季，由於主要客戶削減訂單，台積電的營業額將面臨庫存調整的壓力，這種狀況最快在第三季改善，與台積電大客戶蘋果、輝達及AMD所預測的情況相似。」

此前，台積電已經公布第一季營收為5086.3億新台幣（約166.9億美元）略低於財測低標167億美元，去年同期則為175.7億美元，下滑約15.4%，詳細的財報數字將在法說會上公開。

由於台海關係緊張，台積電面臨的地緣政治風險也成為市場關注焦點，尤其「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資集團曾在去年第三季買進價值超過41億美元的台積電股票，但年底前馬上賣掉約86%的持股，巴菲特坦言是考量地緣政治因素。