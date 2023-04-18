花蓮原住民婦人張玉真家族8人，遭檢方起訴，以假裝罹患憂鬱等精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年來向台灣人壽8家公司詐領5500多萬元保險理賠，另詐取938萬多元的健保住院給付，台北地方法院審理將張婦等8人判決無罪。檢可上訴。

檢方起訴指控，張婦先向多家保險公司投保醫療險後，再到醫院身心科門診，假裝精神頹廢、晚上失眠，常有想不開的念頭，騙倒醫師住院治療，自2008年底起向保險公司申請保險理賠。

張婦因此獲利豐厚，於是「呷好逗相報」將技巧告知經濟狀況欠佳的姊姊、姊夫、女兒等親友，以同樣手法騙倒多家知名醫院醫師，共同詐領保險金，經清查，張婦一家3口共詐保3395萬多元，其中20多歲女兒就詐取保險金2580萬多元。

檢方指出，張婦及親戚8人分別入住花蓮及雙北多家醫院，再持診斷證明書、護理紀錄向台灣、國泰、中國、富邦、全球、法國巴黎、康健、遠雄8家保險公司詐取保險金5570萬2987元，另詐取健保住院給付938萬5461元。

檢方偵結後起訴，張玉真、丈夫陳永乾、女兒楊閔庭、二姊陳巧晴、二姊夫張存能、三姊陳玉美、三姊夫吳成發、小姑陳玉葳8人，但台北地院判8人無罪。