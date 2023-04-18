中天綜合台《同學來了》明（19日）晚9點播出「每次都是媳婦吐苦水！女婿其實悶很久了你知道嗎」，主持人安心亞覺得女婿並不難當：「你只要對老婆好，岳父岳母就ok，媳婦才慘，要顧整個家族、做很多事，有的婆婆又壞壞的。」結婚6年，自認是個好女婿的馬力歐自爆曾向岳母下跪的經驗，「因為我跟朋友去酒店，我想說要跟老婆誠實以告，結果完了，這是她的大忌，她不能接受結了婚還去酒店，她就說要離婚。」

安心亞認為媳婦比女婿難為。（中天綜合台提供）

在場來賓一聽都很震驚，認為夫妻吵架只要提到離婚就算嚴重，馬力歐接著說：「當天晚上她沒睡，就哭啊、眼鏡也打到快斷了，兩天後她說你如果有誠意，現在就跟我下高雄，跪在我媽前面，我就到高雄，一進門就跪。」馬力歐誠意十足的道歉方式也得到岳母和老婆的原諒，節目中他的岳母透過VCR表達對這女婿的滿意度：「很滿意，只是脾氣比較急，稍微改一下更好，還有畢竟小孩還小，夫妻節儉一點會更好。」

楊皓如分享婆媳相處。（中天綜合台提供）

人妻代表楊皓如則認同安心亞的說法，認為長輩對女婿和媳婦的標準確實不一樣：「像女婿不講話就是老實、單純，媳婦不講話就是壞媳婦、難教訓。」她也提到自己的狀況：「通常我跟老公吵架，娘家都會勸和不勸離，還會說妳也要多做一點、多照顧老公，但如果是我婆婆，她就不會去跟我老公說要讓一下老婆，還會來罵我『妳看看妳嘴那麼壞，妳的嘴可以殺人妳知不知道』！」

楊昇達苦惱跟岳父之間有著隔閡。（中天綜合台提供）

楊昇達則坦言和岳父一年僅見一次，2人之間有點隔閡，「因為岳父住在屏東，所以我回去都想找他聊天，但他不會因為我從北部下來要跟我聊一下，有一次我主動問他說這禮拜有沒有什麼行程，結果他說『你問那麼多幹嘛』。」楊皓如覺得岳父對他似乎有心結：「因為他最愛的千金嫁給你，他都把最好的都給你了，才不想再跟你掏心掏肺，所以我覺得最好的辦法是女婿先示弱。」楊昇達還提到當時通知岳父要登記結婚的消息時，岳父冷淡的反應讓他很摸不著頭緒：「我打電話回去說我明天要跟你的寶貝千金去登記，結果他說『謝謝』，我一聽覺得好像有詐，感覺好像他終於脫手了，但他下一句更玄，他說『如果沒什麼事，伯父要掛斷電話，因為明天還要上班』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。