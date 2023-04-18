被喻為水利工程典範的二峰圳，迄今已有百年歷史，台灣藍色東港溪保育協會在採集史料過程中，意外發現二峰圳還有一段淒美故事譜出的「二峰圳情歌」，經排灣族古謠音樂家少妮瑤．久分勒分重新編曲，將於20日晚間首度發表，讓這塵封百年的二峰圳情歌將再度傳唱。

東港溪保育協會理事周克任表示，10多年前進行訪調喜樂發發吾社區，意外採集一段淒美愛情故事，是1923年二峰圳即將竣工時，工地中來自佳佐庄的男工與陳阿修社（今來義鄉丹林村）女工，因相戀決定牽手一生，卻遭駐在所日警表示禁止「漢蕃通婚」，於是彼此共唱出淒美的林班歌，後人稱為「二峰圳情歌」。

演奏者少妮瑤。(東港溪保育協會提供)

後來周克任進一步獲得中文歌詞，去年底邀請排灣族古謠音樂家少妮瑤．久分勒分，依原歌詞譜出「二峰圳情歌」。少妮瑤經瞭解歷史故事內容後，決定以東洋歌曲為底來譜曲，以展示這段戀情受日本斬斷之痛。

東港溪保育協會將於20日晚上在屏東永勝5號獨立書店，首度發表重新編寫的二峰圳情歌，由周克任擔任說故事人，由少妮瑤、江敬業、呂政諺三位老師，分別使用木吉他、鼻笛、小提琴及電鋼琴進行同步伴奏，並於故事結尾由少妮瑤獨唱這首「二峰圳情歌」。

二峰圳渠道。(東港溪保育協會提供)

二峰圳情歌翻譯為中文之歌詞如下：

男聲：「工程結束囉，來慶祝吧！但是，殷望大水擱再沖來，因為耶當和心愛個妳再相會」。

女聲：「工程結束了，來慶祝吧！但是，山上已經沒有花也沒有草，因為為了呈現bulai-bulai-ya（綺麗漂亮）的我，而摘下花和草」。

男女合唱：「工程結束囉（了），來慶祝吧！但是，胸臆在隱隱作痛，就要和心愛的妳（你）分離。心愛的妳（你），再會吧～心愛的妳（你），再會吧～～～再會吧～～～～～～」。