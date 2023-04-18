力特光電前董事長賴大王2006年知悉公司財務報表重編將產生鉅大虧損，在重大消息未公開前，賣出持股減少損失3046萬多元，2007年檢方起訴後，歷經6次台灣高等法院更審，最高法院駁回賴的上訴，依內線交易罪將他判刑2年，罰金1000萬元定讞。已通知檢方啟動防逃機制。

同案被告、總經理室課長彭紹華被控因獲得賴大王的內線消息，提前拋售手中持有的力特光電股票，減少損失108萬多元，一審判他無罪、高院更四審駁回檢方上訴，彭紹華獲判無罪定讞。

賴大王在2005年12月擔任力特董事長、總經理並自行設立宏運投資期間，因金管會接獲檢舉力特有大量不良品藉試機而轉列遞延費用的情事，金管會於是指示證交所進行查核，證交所發函到力特了解存貨及不良品處理程序。

檢方指控，賴男因得知公司財報不符一般會計原則，如果重編財報將導致公司鉅大虧損，為了減少他所投資的宏運公司持有力特光電的股票，因股價下跌衍生損失，竟在重大消息公開前，指示彭紹華賣出持股，後來力特光電股票下跌，賴、彭事先賣股減少損失。