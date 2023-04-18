據現代婦女基金會調查，有近9成的民眾「假設遭遇性暴力」後會對外求助，但「實際遭受性暴力」受訪民眾中卻有39.2％的未對外求助，其中僅有10.8％向警察求援、換言實際遭受性暴力只有6％向警察求助，代表多數人都知道性暴力通報，但實際通報的人更少，現代婦女基金會進一步分析，不願對外求助的主因為擔心證據不足、不想讓任何人知道自己受暴及害怕破壞現有生活秩序。

據調查指出，有33.4％的受訪民眾曾遭遇性暴力，其中有85％曾遭受性騷擾、27.6％曾受性侵害，且有39.2％的實際遭遇性暴力的民眾不願對外求助，就算有對外求助，但多數的民眾仍僅願意向如朋友、家中及伴侶等非正式管道，僅有10.8％向警察求助。

現代婦女基金會董事王如玄說明，其中實際遭遇性暴力後有近4成未尋求任何協助，其餘尋求的中多數朋友、家人或伴侶等非正式管道為多，實際向警察尋求協助僅有10.8％，代表多數的加害者可能未受司法懲戒。

暖暖Sunshine性暴力倖存者匿名社群創辦人湯淨說，以向其求助的性暴力實際經驗，未對外求助的原因包括難辨認是否為性暴力、不願再次回想、缺乏證據及難以承擔後果。

現代婦女基金會代理總督導張妙如認為，多數的民眾在「假設遭遇性暴力時」多數的人願意對外求助，但「實際遭遇性暴力」僅有6成對外求助、且多數為非正式管道，原因包括「性暴力的恐懼和差恥」、「周遭知情者的默不作聲」、「加害者的持續威脅」、「處理流程的二度傷害」及「社會輿論的冷嘲熱諷」，建議如果察覺到有性侵受害者時，應用聆聽和相信、認識和理解、提供資源和訊息、尊重受害者的決定及建立支持系統。

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