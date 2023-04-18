瑞典家具賣場IKEA近日在網上因為「諧音梗」討論不斷，一名網友表示，IKEA的家具壞掉後叫「派KEA」，讓不少網友爆笑，因為讀音乍聽之下很像是台語的「壞掉了」，引起網友們熱烈討論，這個諧音梗也被轉發到各大社團，讓上萬名網友開始接龍玩諧音梗。

一名網友近日在臉書社團「台灣諧音梗交流協會」上提問，IKEA的家具壞掉後叫什麼？接著並留下答案「派KEA」，讀起來很像是台語的「壞掉了！」吸引上千人朝聖狂讚，不少網友笑歪直呼，這句話有聲音。

有網友在貼文下方留言補充說，東西髒掉清乾淨就叫做「清KEA」，諧音台語的「乾淨了」；東西搞丟了就是「魔KEA」，諧音台語的「不見了」；跑走了則是「燥KEA」，諧音台語的「跑掉了」。

也有網友截圖轉發到《爆廢公社》上，吸引近6千多人討論，不少網友留言接龍，「軟掉了就是嫩KEA」、「要離開了叫來KEA」、「螺絲鬆了可以說桑KEA」、「笑到昏KEA」、「睡著了就是睏KEA」。