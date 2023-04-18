中共解放軍今（18）日上午於黃海軍事操演，對此，國防部發言人孫立方說明，此操演時間不長、區域也小，應該是內部操演。
中國大陸海事局於昨日發布航行警告，指出今日上午9點到中午12點，在黃海有重大軍事活動。
孫立方今於國防部記者會被問及相關問題時，表示台海周邊動態，國防部會藉由各種系統掌握，若發現對區域、台海安全有重大衝擊，也會對外公告，避免造成民心動盪。
而針對共軍今日的操演，孫立方強調，據他的了解，時間不算長、區域範圍也不大，進行的科目應該是內部操演。
中共解放軍今（18）日上午於黃海軍事操演，對此，國防部發言人孫立方說明，此操演時間不長、區域也小，應該是內部操演。
中國大陸海事局於昨日發布航行警告，指出今日上午9點到中午12點，在黃海有重大軍事活動。
孫立方今於國防部記者會被問及相關問題時，表示台海周邊動態，國防部會藉由各種系統掌握，若發現對區域、台海安全有重大衝擊，也會對外公告，避免造成民心動盪。
而針對共軍今日的操演，孫立方強調，據他的了解，時間不算長、區域範圍也不大，進行的科目應該是內部操演。
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