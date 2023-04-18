挺王世堅！莊瑞雄爆氣怒譙10分鐘 嗆何志偉：可恥啊！ @ChinaTimes ​

民進黨台北市士林、大同區立委初選戰況激烈，資深市議員王世堅對決綠色友誼連線立委何志偉，英系立委莊瑞雄昨陪同王世堅掃街時更說重話，怒斥初選打得太髒、下三濫。對此，何志偉18日在大同服務區受訪指出，這場初選會獲得關注是因為對手不斷抹黑，激烈字眼也讓他難過、睡不著覺，不知道該如何教育下一代。

何志偉指出，每場選舉理應是對這塊土地和未來的祝福，看到各行各業到現場幫自己加油，每個人都有自己的人生故事，這些人為台灣努力奮鬥，才有好的經濟，而大家面對困難時一起解決，面對快樂時一起分享幸福，期待媒體幫忙傳播出去，「選舉真的是對未來、對這塊土地，以及對民主的祝福。」

至於他的情緒問題，何志偉說，這是小我，這次初選會獲得關注，主要是因為對手一直抹黑，將去年梗圖丟出來潑到他的身上，「昨天甚至有一些字眼，什麼小弟、廝殺、下三濫啦，讓我難過睡不著」，不知道未來應該如何教育我們的下一代，期望未來大家好好做人、做事，團結的台灣才會受國際社會尊重，才會有力量。

何志偉呼籲王世堅好好討論公共政策，他過去努力提案、在外交上的打拚，與駐美代表蕭美琴東奔西走，就是為了台灣，而本次初選不該只為個人，應該是為了民主、土地及人民的生活才對，「這場初選打成這個樣子，我心裡面是感到非常的遺憾，我還是期待應該是一場君子之爭，也相信我能夠贏，因為我是認真、努力且誠懇的。」

針對國民黨前議員謝龍介宣布不會投入士林大同選戰，並稱祝福王世堅，何說，公共議題不分藍綠、榮辱與共，他也有國民黨的朋友和支持者，不同的公共政策需要藍營朋友支持才有辦法完成，他過去在選區的經營、努力及認真，相信不分藍綠都會給我溫暖跟支持。」

談及如何獲得藍營支持，只要做對的事就會有人支持，出發點要為公共利益著想，學公共政策的人都知道，民主就是說服、團結的過程，不斷的說服和討論都是好事，現場也有比較偏藍的朋友願意支持，要獲得他們的支持很簡單，就是聆聽溝通。

他強調，誠信、努力、認真、遠見及遠景，是民意代表應該展現出來的高度，這場初選看到很多個人的小情緒，「很多小我不顧大局」，但自己會顧大局、顧大我，也知道每個公共政策都要對全民交代。