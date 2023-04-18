台北市長蔣萬安（畫面中背心者）於18日上午前往台北市災害應變中心主持防汛搶險演習。（陳薏云攝）

5月1日起台北市進入防汛期，由於去年10月尼莎颱風造成北市堤外停車場百輛車泡水，市民損失慘重，台北市長蔣萬安於18日上午前往台北市災害應變中心主持防汛搶險演習。並宣布新制上路，今年開始遇颱風、豪大雨侵襲，一旦市府宣布管制疏散門「只出不進」起，及同步開放周邊紅黃線停車，並於發布4個小時後，若車未移即開始進行強制拖吊。

蔣萬安於演練前致詞表示，去年因為尼莎颱風，造成台北市內湖區康樂隧道坍塌；堤外停車場淹水等災情，今年演習便以去年為範本，過去車輛泡水現象多因於車主依賴疏散門關閉的通報時間，確定要關閉才去移車，因此在緊急狀況之下才沒辦法做到防災的效果。

因此蔣萬安宣布，今年將採新制，不再以疏散門關閉的時間做為參考，改以疏散門發布「只出不進」的通報時間作為依據，發布後同時開放周邊紅黃線停車，方便將車輛撤離停放，並於發布4小時後開始強制拖吊，相信這樣可以降低相關的風險。

不過媒體問及明定出4小時的移車時間，會不會擔心雨量不如預期，造成雷聲大雨點小；或是突然強降雨，造成河川快速上漲應變不及的問題，對此蔣萬安表示，基本概念就是料敵從寬禦敵從嚴，會隨時視狀況來調整，這也是為什麼今天召集大家來演練，水利處也會做後續完整說明完整說明。

至於要如何通報車主移車，蔣萬安比紹會在執行細節上會做到通報車主，在發布後讓大家知道周邊紅黃線開放停車，生命安全才是最大考量。

近期水利處也升級提供更多元的服務介面，透過「戀戀水綠 臺北水利」LINE官方帳號，點選帳號主頁面為「水情資訊查找服務」，雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能都包含在內，協助市民朋友快速獲得水情相關資訊，做出快速的應變措施。

停管處則表示，為提高停放堤外停車場民眾於颱風豪雨期間自主移車意識，推出雙向簡訊通知服務，於防汛訊息末端附帶專屬連結，由民眾端點擊簡訊內連結確認知悉，以雙向互動方式卻報車主獲取移車訊息，若未點擊者將發送第2次通知，加強民眾知的權益及自主移車意識。