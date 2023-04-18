北極星代謝療法新藥ADI-PEG 20，是全球第一個以消耗精氨酸作為治療靶點的全新型癌症治療法式，目前發表的數據是針對惡性肺間皮癌的患者進行治療，並達到統計顯著意義。

此次大會報告由英國Barts癌症研究中心Peter W. Szlosarek教授在臨床試驗全體會員大會報告。此次發表的數據為一項多國、多中心、隨機、雙盲、對照安慰劑的臨床2/3期研究，評估ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用治療不可切除的惡性肺間皮癌（MPM）的療效。研究顯示，隨機分配至ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用的患者中，中位數總生存期為9.3個月，而對照組為7.66個月，兩組差異在總生存期之療效終點上達到統計顯著意義(p value=0.0234)。

北極星藥業集團董事長陳鴻文表示，很榮幸有機會在AACR上呈現ADI-PEG 20的臨床2/3期資料。ADI-PEG-20是第一個作為治療MPM聯合療法的消耗精氨酸治療法式，並且取得正面積極的試驗結果。由於本項試驗評估一種治療癌症的全新機制，能夠達到統計學顯著意義是一個非常重要的突破，也為公司未來在推進癌症治療的聯合用藥方面提供了扎實的科學與臨床試驗基準。目前正積極與監管機關密切交流連繫，推進此創新藥物帶給所需要的患者。

ADI-PEG 20是一種首創用於消耗血液中的精氨酸，使癌細胞餓死的治療方法。由於精氨酸是20種必需氨基酸之一，對於蛋白質合成和細胞生存至關重要，對於快速生產的癌細胞，可能必須依賴於外部供應的精氨酸來生存和生長。ADI-PEG 20 的設計目的是消耗血液中的精氨酸，這會導致依賴精氨酸的癌細胞死亡，同時不傷害患者的正常細胞。多種癌症報告具有高度的精氨酸依賴性。