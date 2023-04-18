據美國之音報導，正值羅馬天主教梵蒂岡教廷與中國出現新的緊張關係之際，天主教香港教區主教周守仁應天主教北京教區主教李山的邀請，周一（4月17日）前往北京訪問5天。這是香港教區主教38年來首次訪問北京。李山目前也是中共當局認可的中國天主教愛國會的第十屆主席，與當局關係密切。

路透社報導說，周守仁主教這次訪京正值梵蒂岡4月4日宣佈，中國當局已單方面任命了一名新的上海教區主教。梵蒂岡對此感到意外，因為這顯然違反了兩國之間的雙邊協議。

梵蒂岡說，教廷在中國正式宣佈的「幾天前」才獲悉中國決定將沈斌主教從江蘇省海門教區派往上海教區。就在這項宣布的4個月前，梵蒂岡曾指責中國違反了雙方關於任命主教的雙邊協議，在一個不被羅馬教廷承認的教區任命了主教。

2018年，梵蒂岡與北京就主教任命問題達成秘密協定。梵蒂岡簽署這份協定的目的是努力緩解效忠於梵蒂岡教廷的中國地下教會和官方愛國天主教會之間長期存在的分歧。梵蒂岡官員曾說，由於香港實行「一國兩制」，香港並不屬於該協定的一部分。

該項協議內容保密，自2018年簽訂以來飽受批評。中國有約1200萬天主教教徒。自1950年代以來，雙方首次承認教宗是天主教會的最高領袖。2022年10月，梵蒂岡發布公告稱，再次延長與中國簽訂的關於主教任命的臨時協議。

一向堅定反共的香港教區前主教陳日君樞機一直對梵蒂岡與北京之間簽署有關主教任命的臨時協議持反對意見。2018年10月，他在《紐約時報》撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。

由教宗方濟各2021年任命的香港教區主教周守仁在訪京前向路透社提供的一分聲明中說，他希望促進中國大陸與外面教會，尤其是亞洲教會之間的交流和互動。在被問及他是否為梵蒂岡向中方傳遞任何信息時，周守仁通過其發言人說，這是不同教區之間的交流，北京和梵蒂岡已經就國家間事務建立了聯繫。

報導稱，中國國家宗教局和官方認可的天主教愛國會都沒有立即回應路透社的置評請求。

儘管香港目前還有一定的宗教自由，但是一些香港神職人員和天主教廷擔心，中國當局部分通過資深神職人員的「交流」，正在逐步控制擁有約40萬天主教徒的香港天主教會。

路透社說，周守仁沒有排除與中國大陸的神職人員提及香港教徒這些關切的可能性。他在聲明中說，提及不同的宗教及其他關注是可能的。到目前為止，香港的宗教自由還沒有受到限制。

2021年5月17日，61歲的周守仁被教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。這一任命被拖延了很久。

另據半島電視台報導，香港教區主教周守仁的一位發言人稱，訪問北京5天的行程期間，他不太可能會見中國大陸天主教地下教會的代表。

上一次訪問北京的是1985年時任香港主教的胡振中。那時香港仍是英國的殖民地。胡振中之後的三任香港教區主教，包括陳日君、湯漢和楊鳴章都沒有以主教身份訪問過北京。