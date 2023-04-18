環保署規劃改以成立環境部氣候變遷署籌備處並通過行政院核准。（示意圖／報系資料照）

「氣候變遷因應法」今年2月15日公布施行，增加如碳費徵收、碳盤查等相關業務，行政院原本在今年3月20日核定同意氣候變遷局，考量環境部及氣候變遷署等三級機關組織法草案業通過立法院初審，為避免機關進行多次組織變動，因此，環保署規劃改以成立環境部氣候變遷署籌備處並通過行政院核准，後續再依立法院審查組改法案進程，一步到位成立環境部氣候變遷署。

現行環保署氣候變遷辦公室共有48名員額，4月22日成立氣候變遷署籌備處後則會陸續增補至84人，未來成立氣候變遷署後，編制員額則約有120人。

環保署說明，環境部氣候變遷署籌備處暫行組織規程業於本年4月17日經行政院核定並同時廢止原擬成立氣候變遷局，該籌備處暫定於4月22日地球日成立，隸屬環保署三級機關，有獨立的員額及預算。

氣候變遷署未來除將專責辦理氣候變遷因應法施行後急需優先推動12項子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作外，也負責環境部氣候變遷署籌備工作，提前整合現有人力及資源，加速推動我國淨零排放，建構韌性台灣並促進永續發展目標。