大陸財聯社18日報導，大陸國家統計局數據顯示，1～3月份，大陸全國房地產開發投資2兆5974億元（人民幣，下同），同比下降5.8％；其中，住宅投資1兆9767億元，下降4.1％。1～3月份，商品房銷售面積2億9946萬平方米，同比下降1.8％，其中住宅銷售面積增長1.4％。商品房銷售額30545億元，增長4.1％，其中住宅銷售額增長7.1％。

一、房地產開發投資完成情況：

1～3月份，大陸房地產開發投資2兆5974億元，同比下降5.8％；其中，住宅投資1兆9767億元，下降4.1％。

1～3月份，房地產開發企業房屋施工面積76億4577萬平方米，同比下降5.2％。其中，住宅施工面積53億8214萬平方米，下降5.4％。房屋新開工面積2億4121萬平方米，下降19.2％。其中，住宅新開工面積1億7719萬平方米，下降17.8％。房屋竣工面積1億9422萬平方米，增長14.7％。其中，住宅竣工面積1億4396萬平方米，增長16.8％。

二、商品房銷售和待售情況：

1～3月份，商品房銷售面積2億9946萬平方米，同比下降1.8％，其中住宅銷售面積增長1.4％。商品房銷售額3兆0545億元，增長4.1％，其中住宅銷售額增長7.1％。

3月底，商品房待售面積6億4770萬平方米，同比增長15.4％。其中，住宅待售面積增長15.5％。

三、房地產開發企業到位資金情況：

1～3月份，房地產開發企業到位資金3兆4708億元，同比下降9.0％。其中，大陸國內貸款4995億元，下降9.6％；利用外資8億元，下降22.7％；自籌資金1兆0171億元，下降17.9％；定金及預收款1兆1909億元，下降2.8％；個人抵押貸款6188億元，下降2.9％。

四、房地產開發景氣指數：

3月份，房地產開發景氣指數（國房景氣指數）為94.71。