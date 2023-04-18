中國國家主席習近平回覆北韓最高領導人金正恩的賀電，表示願意和北韓加強戰略溝通，共同引領兩國關係發展方向，提升友好合作水準。

朝中社報導，金正恩上月致電祝賀習近平再次當選中國國家主席，習近平在回覆的電文中表示，中國和北韓是山水相連的友好鄰邦，兩國傳統友誼戰勝國際風雲變幻的考驗，持續保持發展趨勢，歷久彌堅。

習近平強調，當前國際地區形勢正在深刻複雜演變，願意與金正恩加強戰略溝通，共同引領兩國關係發展方向，推動雙方友好合作不斷邁向更高水準，更好造福兩國和兩國人民，為促進地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

韓聯社指出，金正恩上月10日致電習近平祝賀其再次當選國家主席，習近平於本月7日通過中國駐北韓大使王亞軍向金正恩致口信，並在5天後的12日致電回覆，似乎體現出雙方更為密切的關係，引人關注。

韓聯社此前分析，習近平的口信可能意味著北韓一方面要進一步深化與中國的友好關係，另一方面要正式重啟兩國交流。