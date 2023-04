查爾斯為了不讓梅根見女王最後一面,要凱特也別去。

威爾斯王妃和弟媳早已不和,但去年9月英國女王去世時,凱特很討厭梅根,簡直已達沸點。

綜合外電17日報導,凱特當時會這麼氣,是因為她無法和心愛的女王道別。王室傳記作家賈布森(Robert Jobson)在新書《我們的國王:查爾斯三世—揭露身為男人與君主的他》(Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed)中說,41歲的凱特認為,她會被迫留在英格蘭,無法去蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)見女王最後一面,都是因為梅根。

據說當時查爾斯下令,要威廉和哈利都別帶另一半去蘇格蘭,因為她們「不適合」出現在臨終的女王面前。49歲的賈布森說,當女王病危時,哈利堅持要帶梅根到蘇格蘭。不過,查爾斯直言,只有女王的子女和孫子女才能見她最後一面。

74歲的查爾斯當時告訴威廉,別帶凱特到蘇格蘭,因為要是她不去,梅根就不能去。賈布森說,他私下想說的其實是梅根不受歡迎,但卻不能對哈利這樣說,因此只得要求凱特留在英格蘭,好對梅根公平些。

然而,凱特平時和女王很親,因此她很想搭機到巴爾莫勒爾堡去見女王最後一面,但卻沒能如願。後來凱特耿耿於懷,對梅根的憎恨也有增無減。

結果女王9月8日去世那天,有人看到凱特去學校接喬治和夏綠蒂。而最後隨侍在女王病榻前的,只有查爾斯、卡蜜拉、安妮公主和首席御醫湯瑪斯(Huw Thomas)。至於威廉、愛德華王子夫婦和安德魯王子,則是在女王過世後,才搭機飛抵巴爾莫勒爾堡。雖然哈利後來也趕到,但已來不及和祖母告別。

而哈利在大爆料回憶錄《備胎》(Spare)中也直言,原本他和梅根急著要去蘇格蘭見女王最後一面,但老爸查爾斯卻打電話給他說,「他很歡迎我去巴爾莫勒爾堡,但不想要……她去。他開始說了一堆荒謬、無禮的理由,但我才不要忍受。」哈利說,查爾斯結結巴巴,不斷辯解道,他只是不想要太多人去,大家的妻子都不會去,他並強調,既然凱特不去,因此梅根也不該去。