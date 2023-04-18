查爾斯為了不讓梅根見女王最後一面，要凱特也別去。

威爾斯王妃和弟媳早已不和，但去年9月英國女王去世時，凱特很討厭梅根，簡直已達沸點。

綜合外電17日報導，凱特當時會這麼氣，是因為她無法和心愛的女王道別。王室傳記作家賈布森（Robert Jobson）在新書《我們的國王：查爾斯三世—揭露身為男人與君主的他》（Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed）中說，41歲的凱特認為，她會被迫留在英格蘭，無法去蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）見女王最後一面，都是因為梅根。

據說當時查爾斯下令，要威廉和哈利都別帶另一半去蘇格蘭，因為她們「不適合」出現在臨終的女王面前。49歲的賈布森說，當女王病危時，哈利堅持要帶梅根到蘇格蘭。不過，查爾斯直言，只有女王的子女和孫子女才能見她最後一面。

74歲的查爾斯當時告訴威廉，別帶凱特到蘇格蘭，因為要是她不去，梅根就不能去。賈布森說，他私下想說的其實是梅根不受歡迎，但卻不能對哈利這樣說，因此只得要求凱特留在英格蘭，好對梅根公平些。

然而，凱特平時和女王很親，因此她很想搭機到巴爾莫勒爾堡去見女王最後一面，但卻沒能如願。後來凱特耿耿於懷，對梅根的憎恨也有增無減。

結果女王9月8日去世那天，有人看到凱特去學校接喬治和夏綠蒂。而最後隨侍在女王病榻前的，只有查爾斯、卡蜜拉、安妮公主和首席御醫湯瑪斯（Huw Thomas）。至於威廉、愛德華王子夫婦和安德魯王子，則是在女王過世後，才搭機飛抵巴爾莫勒爾堡。雖然哈利後來也趕到，但已來不及和祖母告別。

而哈利在大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中也直言，原本他和梅根急著要去蘇格蘭見女王最後一面，但老爸查爾斯卻打電話給他說，「他很歡迎我去巴爾莫勒爾堡，但不想要……她去。他開始說了一堆荒謬、無禮的理由，但我才不要忍受。」哈利說，查爾斯結結巴巴，不斷辯解道，他只是不想要太多人去，大家的妻子都不會去，他並強調，既然凱特不去，因此梅根也不該去。