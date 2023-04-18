再過兩個星期進入5月份，《靈匣網》運勢專欄指出，處女座、射手座、金牛座、雙魚座、獅子座財運將超級旺，其中處女座近期工作可遇到好機會並改善生活品質，但投資需小心謹慎以免破財；射手座只要積極尋找賺錢管道收入能大幅增長；金牛座收入穩定，工作能有良好表現並發揮長處；雙魚座近期可獲意外收入驚喜；獅子座則是可認識到貴人開啟自己財路。

▍處女座：財運不斷

處女座在5月財運將超旺，如正在尋找工作的朋友可遇到好機會，並改善生活品質，但需留意的是，在面對投資時需小心謹慎，穩住當下收入最為重要。如果指望著靠旁門左道賺錢，恐怕較為吃力引來麻煩得不償失。

▍射手座：收入暴漲

射手座在5月只要積極尋找賺錢渠道，收入將大幅增漲，但需注意的是大方花錢的同時，還是得考慮如何把錢存下來，否則危機來臨時恐無資金可運用。另外在職場上，前輩會給他們可靠的建議，需仔細傾聽比較容易賺到錢。

▍金牛座：正財穩進

金牛座在5月收入將會穩定，工作中良好表現能被主管看到並發揮長處。另外本月將有機會存下大筆錢財，對自己的財富運勢也是有幫助的。但需留意的是在社交方面應堅持主見，不可因為好面子就大方請客，如過分大方的話，會遇到許多人來向他們借錢，使自己陷入麻煩中。

▍雙魚座：意外驚喜

雙魚座在5月將會收獲財富的意外驚喜，可能是過去的投資有了回報，也可能會意外中獎，如平時有在購買彩券，本月可嘗試有機會中大獎。至于正財方面需維持穩定狀態，並且要控制消費慾望，否則容易破財。

▍獅子座：財路開闊

獅子座在5月可結識到對事業有幫助的貴人，或認識到理財投資的專業人士，可多交流溝通，有利於開啟自己的財路。但賺錢這種事不可過急，最好多聽別人看法，才能獲取有利意見。另外，獅子座近期在職場上收入穩定，只要勤奮努力，就能賺取意外的獎金。