位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區素有「南臺灣小溪頭」之稱，經歷風災休養生息之後，也自110年起逐步對外開放。高雄市政府觀光局與屏東林管處共同推廣東高雄山城區域旅遊，因此藤枝森林遊樂區先期採預約方式管制人數總量進行入園，112年4月21日起為增加遊客入園便利性，改採免預約，現場購票即可入園，另考量園區用水量限制，每日開放800人入園，民眾出發前可致電詢問，或於「台灣山林悠遊網」查詢即時遊客人數，以免徒勞而返。

素有「南臺灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，經歷風災休養生息之後，4月21日起改採免預約，每日開放800人現場購票即可入園，(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，海拔在1500~1804公尺間，林木蒼翠茂盛，涼爽宜人，園區內可欣賞熱帶高山闊葉霧林珍貴樹種，更有以此為名的「藤枝秋海棠」與眾多稀有蕨類，十分珍貴，是南部地區享受森林浴、玩賞生態的好去處。觀光局致力推廣區域旅遊，串聯六龜、美濃及旗山等周邊地區，推廣其豐富文化底蘊，提升深度旅遊的品質。

藤枝國家森林遊樂區，海拔在1500~1804公尺間，是南部地區享受森林浴、玩賞生態的好去處。(高雄市觀光局提供)

屏東林管處補充說明，受風災毀損的藤枝聯外道路18公里至園區大門口19公里處，目前正進行橋梁工程，工程完成前遊客需將車輛停放於櫻花公園(16.5公里處)或二集團部落(14.5公里處)，並經由林下步道步行1公里進入園區，林下步道沿山脊線而行，沿途是高聳入雲的台灣杉，林相十分優美，遊客亦能有良好健行體驗。預計112年底前橋梁工程完工後，小型車輛可通行至園區門口。而園區內為防止狂犬病疫情擴散，經農委會公告，禁止攜帶犬、貓等寵物進入。

到藤枝森林遊樂區除了享受芬多精健走外，還可以順遊六龜賞花泡溫泉。連人氣網紅「比熊」也到六龜泡溫泉賞花，體驗難得的放鬆時刻。(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步表示，除了到藤枝森林遊樂區享受芬多精健走，還可以順遊六龜賞花泡溫泉。不論是要前往藤枝或是六龜，主要幹道台27線上，隨處可見粉紅浪漫花旗木。觀光局與寶來及不老溫泉業者合作，只要預約合作溫泉業者泡湯，即可獲得DIY遊程兌換券。另外即日起至5月31日止，凡於旗美9區店家消費滿200元，憑發票或免開統一發票收據，，即可登錄參加抽獎，並有機會獲得「DaMaNan-達瑪南」限量發光公仔一個。趕緊把握機會，到高雄遊藤枝、逛旗美9區！

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