大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，REITs因與股票、債券相關性低，不僅有相對穩定的股息收益，還可期待潛在的資本利得。據星展證券3月研究報告預估，星REITs個股未來3年股利率多數落在5～7％，平均股利率甚至逾7％，足以打敗目前通膨。

何彥樟表示，新加坡過去為中國境外旅遊首選地之一，近年因亞太金融中心轉移，吸引不少富豪在當地成立家族辦公室，或陸資企業前往設立營運據點。有鑑於中國大陸已解封，無論公出或觀光人潮都可望前往新加坡，回升至過去的入境人口水準。

據估計，新加坡今年在需求續增、但供給有限狀況下，租金漲幅有機會成長10～15％、超過香港，星REITs收益自然也可期待。儘管近期因美國10年期公債上升造成星REITs出現折價，但投資團隊仍相對看好新加坡的工業型、零售型與旅遊及酒店相關REITs。

大華銀新加坡房地產收益基金為台灣首檔以投資星REITs為主題的基金，該類資產為新加坡交易所第二大類股，占新交所市值逾10％，市場規模穩定成長，也是全球主要REITs市場中股利率最高的市場。

何彥樟指出，就評價面觀察，目前標普新加坡REITs美元總報酬指數，無論是本益比或本淨比均低於5年平均。無論投資人想要穩定收息或是期待資本成長，現在都是將星REITs納入投資組合的好時機。

就總體經濟面表現觀察，何彥樟指出，統計過去20年當CPI位於1～5％區間，星REITs平均月報酬表現穩健。展望後市，在全球致力壓抑通膨下，新加坡CPI已從去年8月底的7.5％高點來到目前6％左右。

同時，新加坡領先指標生產者物價指數（PPI）先行走低，也暗示通膨將進一步降溫。何彥樟認為，隨著升息可望步入尾聲，加上基本面需求帶動，星REITs將迎來新成長趨勢，現在逢低分批布局勝率高。