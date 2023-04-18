新北市長侯友宜預計本月19日率領市府團隊，前往新加坡展開訪問之旅，侯友宜今日前往新莊出席四維公共托育中心開幕時，聯訪時提到外訪行程將聚焦在產經與青年議題，希望透過與新加坡密切交流，讓新北市被國際看見。

侯友宜表示，新北市跟新加坡長期以來都友善密切的互動，尤其4年前還特別到新加坡、泰國、越南等國參訪，當中在新加坡見識過他們在青年創業、文化創意、經濟產業的整體布局，因此鼓勵台商也能回到台灣做策略性的布局。

新北市長侯友宜預計明(19日)率領市府團隊，前往新加坡展開訪問之旅，外訪行程將聚焦在產經與青年議題。（黃敬文攝）

他說，所以這4年來，雖然在疫情的嚴峻底下，雙方也在線上不斷交流，這次疫情舒緩以後，除了推動銀新未來城跟新加坡學習外，也要了解新加坡在疫後經濟的過程中，在開創新局、青年就業、新創以及人才培育的方向上，在腳步上如何調整，彼此相互學習。

侯友宜指出，過去就與新加坡的配合攜手合作，像是新北耶誕城的光雕秀，就是新加坡的投影幫助，城市藝術節、台灣設計展等都希望彼此交流合作，讓新加坡與新北互相理解、看見台灣。

提到這次去新加坡的參訪規畫，侯友宜表示，這次到新加坡去，整體安排最主要的是會參訪南洋理工大學以及新創基地，另外也會拜訪公司部門，新加坡的相關局處都會做訪問，了解當地金融的發展。

他說，也會跟當地的青年朋友舉行座談會，來了解海外創業、就業的機會，青年如何開創自己的天地，甚至包括我們推動的SDGs性別平等相關的議題，都全力的與國際對接。

侯友宜提到，尤其新北市這次有4位女力首長一同出訪，包括經發局局長何怡明、秘書處處長饒慶鈺、新聞局局長張愛晶以及青年局局長邱兆梅等，也展現性別平等，更重要的是在國際外交、經濟產業、文化創意、青年創業這4面向跟各局處對接，未來雙方的交往一定會更深入、更密切，也讓新北市被國際看見。