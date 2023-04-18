巳故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與大陸男星竇驍交往4年，兩人將於本月18日峇里島舉行世紀婚禮，有網友拍到竇驍親自指揮搭建婚禮場地，並大手筆聘請120位保全，確保婚禮順利舉行。不過有消息指出，何超蓮的家人今天全都不會出席婚禮，原因也隨之曝光。

據了解，兩人在本次的婚禮花費超過5千萬港元(換算台幣將近兩億)，一對準新人就被熱心的網友捕捉在峇里島的身影，而兩人昨晚於當地與好友舉行了婚前派對，從曝光的照片中可以看到宛如仙境的絕美婚禮佈置，準新娘何超蓮更是身穿一件超深V透視蓬裙短洋裝，大秀豐滿上圍，相當性感。

不過這場婚宴只有邀請兩人的朋友，雙方家人不會出席，據香港《晴報》報導，夫妻兩人希望以低調方式而選在峇里島與好友度過幸福的時刻，而雙方親友實在太多，所以兩人打算返港後再低調宴請親友，而何超蓮的好友王灝兒、佘詩曼等原本獲邀，但因拍攝劇集未能參加婚禮。

同時何超蓮和竇驍的婚禮伴手禮也意外在微博曝光，是知名貴婦品牌的保養品及香水，一盒總價高達2.5萬元台幣，還附上可愛的卡片寫道：「玲瓏骰子安紅『竇』，喜結『蓮』理共白頭。Hello 我們要開啟新的人生篇章啦～很高興能和大家分享我們的喜悅。我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人。感謝大家一路以來的陪伴和支持。doudou（竇竇）& dada（Linda）上。」