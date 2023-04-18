中興國小同學們比賽時表演的畫面。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

中興國小同學與老師平常都要利用課餘有限時間練習，相當不容易。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

布袋戲為台灣重要民俗技藝，文化的傳承更要從小做起。基隆市中興國小參加「111學年度全國學生創意戲劇比賽」的布袋戲國小組比賽，以基隆田寮河12座「生肖橋」的元素作為發想，搭配「田都元帥收妖」為主題，充分發展基隆在地文史特色，勇奪全國特優，也讓布袋戲的傳承，在基隆生根茁壯。教育處表示，將會持續推動多元技藝與本土語言的教育，落實「奠基傳統，發揚創新」的精神。

教育處表示，「111學年度全國學生創意戲劇比賽」於2023年4月中旬於花蓮縣文化局演藝廳陸續辦理中，基隆共有6所學校參加全國賽，其中中興國小以「田都元帥收妖」劇目，劇本中將本市田寮河12座橋梁做為故事的發想，展現基隆在地文史特色並參與傳統偶戲類布袋戲國小組比賽，贏得評審們一致青睞，榮獲全國特優榮耀，為本市爭光。

教育處指出，中興國小布袋戲社團已成立26餘年，學習過程中常受邀至學校、社區活動進行展演，學生皆以共同傳承傳統藝術、本土語教育及展演推廣為榮。在老師的辛勤指導下，學生也必須在平日課餘有限的時間中做最佳分配，相當不容易。

和平國小參加皮影戲項目，也獲得優等的佳績。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

圖為和平國小參加皮影戲比賽表演情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

而本次比賽，中興國小的孩子嘗試在演出中融入唱曲及口白，最後加上鑼鼓樂器搭配，使得傳統藝術更加生動有趣，讓演出不只是表演，同時也達到推廣布袋戲藝術的目標。除了中興國小表現亮眼外，和平國小以皮影戲和北管樂為發展目標，參加傳統偶戲類皮影戲國小組比賽，也榮獲優等佳績，促進傳統戲曲文化的推動與傳承。

教育處處長劉美蘭表示，藉由全國競賽舞台讓學生展現多元能力，看見基隆市推動在傳統藝術及本土語教育的豐碩成果，教育處亦將持續推動多元文化藝術與本土語言體驗教育與學習，落實「奠基傳統，發揚創新」的嶄新意義與精神。