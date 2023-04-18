小安爸媽在家裡垃圾桶發現小安寫了又揉爛的紙條。（人本基金會提供／張亦惠台中傳真）

小安在作文中訴說被霸凌的心情。（人本基金會提供／張亦惠台中傳真）

小安在作文中訴說被霸凌的心情。（人本基金會提供／張亦惠台中傳真）

D同學遭梁師指使寫下偽證後，又自行寫下一張自白書說出真相。（人本基金會提供／張亦惠台中傳真）

人本基金會今天召開記者會，台中市一名小六女童小安（化名）的爸媽出面控訴，表示小安遭同學霸凌，梁姓女導師不但不處理，還在家長群組內孤立他們，小安爸爸檢舉梁師為不適任教師被學校駁回，梁師卻變本加厲唆使班上其他同學製造偽證，對小安啟動性平調查。整起事件導致小安情緒近乎崩潰，人本基金會也提3點訴求要求市府正視。台中市長盧秀燕今天在議會表示，會請教育局督促學校教評會儘快公平、讓事情水落石出。

小安爸爸說，得知小安被同學霸凌、用小安的照片做成梗圖發到網路上，私下跟其他學生家長達成共識，請梁師協助孩子向小安道歉，沒想到梁師竟叫小安到教室看其他5名同學寫自白書，讓小安壓力非常大，且平時在教室內只要有同學跟小安說話，梁師就會想盡辦法把那位同學支開，還在家長群組帶風向孤立小安，更在校內造謠小安的爸媽是「恐龍家長」，今年1月18日向校方檢舉梁師不適任。

小安爸爸表示，檢舉梁師不適任後，發生A、B兩名男同學抓C同學去撞小安，但沒撞到，梁師請A、B、C同學寫悔過書，又唆使不相關的D同學寫下「小安跟同學在廁所抱抱」的偽證提報性平會。D同學爸爸說，得知此事後他的孩子說，是被老師叫去用脅迫的口氣逼他寫出自白，導致D生也因次被同學孤立。

小安爸爸說，小安身心狀況在崩潰邊緣，曾經凌晨一點發現小安在房內痛哭，還在書房垃圾桶找到她想輕生的紙條，讓他們非常心痛，要求學校將小安轉班強制安置，但校方至今沒有召開安置會議，導致小安目前流浪在各班。

人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑提出3點訴求，一是，立即停聘梁師接受調查；二是要求校方立即啟動對小安的安置會議；三是，牽涉的學生應由教育局啟動輔導。

立委張廖萬堅指出，案件跟豐原高中案有許多雷同的地方，一開始的生對生霸凌，有疑似狀況老師就要通報，在這方便老師置之不理是錯誤的，且若事後處理妥當，生對生霸凌事件就落幕，但該名老師不但隱匿霸凌在先，又偽造性平會霸凌小安在後，該師已明顯是ㄋ不適任教師，學校越處理越糟糕，教育局有必要好好調查處理。

議員林祈烽也指出，3月25日學校啟動霸凌調查，3月29日決議將梁師調離現職，當天梁師直接請假，是否涉及洩密？需好好調查清楚，自己從來沒看到有老師、失控，一個月前接獲陳情，找了台中市政府教育局要調查報告，卻得不到任何回應，質疑台中市的反霸凌調查機制已經失靈。

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