時序進入國內鳳梨產季，全台3600所學校中，農糧署輔導的鳳梨產業策略聯盟、全國餐盒公會等於推動本學期首波20間學校擴大採用優質鳳梨入菜，總採購量達100噸。至於是否繼「班班吃石斑」後成「班班吃鳳梨」，農糧署否認有此規劃。

農糧署與鳳梨產業策略聯盟、全國餐盒公會等於今(18)日舉辦「鳳上美味-食在安心」台灣優質鳳梨進入校園午餐食材發表記者會。

農糧署長胡忠一說，「食農教育法」通過滿周年，鳳梨、香蕉、紅豆、文旦等都有成立產銷聯盟，如果小農國家不團結，進口的農產品價低量多，國內農民很難與之競爭。

至於是否要推「班班吃鳳梨」？胡忠一指出，去年12月就已經核定要在今年將鳳梨做為食農教育推廣的食材，強調沒有要推動班班吃鳳梨的政策。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，營養午餐使用鳳梨入菜已經行之有年，業者過去大多用進口的鳳梨罐頭，因為更好處理，這2年農糧署推廣使用國產食材後，餐盒公會也積極找代工廠協助前端的削皮和截切，讓規格化食材可以方便入菜。

陳明信說，因為政府有補助使用國產食材的獎勵金，加上這幾年鳳梨價格相當實惠，水果也鼓勵使用國產鳳梨，目前看來成本尚可應付，不過目前鳳梨還是人工削皮，農糧署或許也能補助業者採購削皮機。

鳳梨產業策略聯盟秘書長李翎竹受訪表示， 推廣鳳梨入菜一方面希望食農教育能扎根到校園，再者過去營養午餐大多使用進口鳳梨罐頭，因此有和全國與各縣市餐盒公會討論，很多問題也要溝通，例如鳳梨入菜的好處、會不會太甜等。

李翎竹指出，雖然校園午餐的競賽每次都有鳳梨入選，可是發現午餐平台使用鳳梨的情形並不多，後來去了解後發現削鳳梨是團膳業者的一大支出，也影響員工的使用意願，目前新竹已有一家業者能協助削皮與截切，至少目前削皮上應有初步的解決方案。