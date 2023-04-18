惟漢翔（2634）漲多拉回、盤中已由紅翻黑，目前跌幅逾2％。軍工股18日仍是盤面強勢類股。
受短線軋空行情增溫帶動，搭上軍工題材發酵的寶一，18日早盤持續爆量、強攻漲停57.3元，大漲了5.2元，目前成交量達到3.6萬張，還有以市價委買單1.2萬張高掛！
和成在軍工題材加持，18日爆量拉出第4根漲停27.70元、上漲了2.5元，成交量1.87萬張，還有1.6萬張委買單高掛！
軍工概念股18日持續發威！寶一（8222）、和成（1810）再度鎖住漲停！雷虎（8033）則爆量衝上85.20元的歷史高價；亞航（2630）、千附精密（6829）、駐龍（4572）等軍工族群，盤中股價續創波段高價！
惟漢翔（2634）漲多拉回、盤中已由紅翻黑，目前跌幅逾2％。軍工股18日仍是盤面強勢類股。
受短線軋空行情增溫帶動，搭上軍工題材發酵的寶一，18日早盤持續爆量、強攻漲停57.3元，大漲了5.2元，目前成交量達到3.6萬張，還有以市價委買單1.2萬張高掛！
和成在軍工題材加持，18日爆量拉出第4根漲停27.70元、上漲了2.5元，成交量1.87萬張，還有1.6萬張委買單高掛！
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