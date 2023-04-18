張惠妹（阿妹）日前在高雄「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」首唱新歌〈離別總是那麼突然〉，令全場動容，餘音繞梁。這首歌同時也是《速命道》的電影主題曲，18日曝光的MV由天后親自演出，配合天王劉德華的電影映像，完美表達出劉德華戲裡角色的心聲。

阿妹暌違3年推出新單曲〈離別總是那麼突然〉，MV由黃中平執導，黃中平為了讓阿妹與劉德華「人車合一」，情商車主借出電影裡面劉德華的專屬座駕「地獄貓」，讓她置身車中拍攝。作曲人兼製作人黃韻玲出任鋼琴演奏，特別在前奏以蕭邦名曲〈離別曲〉增添離愁。

MV開頭只見散落一地的車體零件，象徵意外事故的現場，然後阿妹低迴的唱出第一句：「離別總是那麼突然」，MV正式開始，配上電影裡劉德華精湛的演出，細膩地用影像加乘歌聲，讓人深刻感受歌曲的主題：人生的離別總是突如其來、毫無先兆，沒有規律可循。

電影《速命道》由瘦子（右）、柯有倫主演。（寬魚國際提供）

劉德華特別演出電影《速命道》其中一個最重要的神秘角色，在賽車界的江湖，登上頂峰，成為第一高手，卻意外痛失最愛的人。內疚、懊悔與失落之痛，深深印刻在他的靈魂。MV裡有一刻，阿妹自發的雙手放在方向盤上彷彿要雙手合十祈禱，可見阿妹入戲之深，成就了這一首「給天下間所有離別的主題曲」。

電影《速命道》將於4月27日上映。（寬魚國際提供）

電影《速命道》由寬銀慕出品、寬魚國際發行。演藝圈大姐大邱瓈寬、曾志偉、饒紫娟共同監製，已故「車神」柯受良之子柯有謙執導，哥哥柯有倫共同編劇並演出，柯氏兄弟聯手打造出獨具風格的浪漫飆速電影，延續家傳的「速度之魂」。