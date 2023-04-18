中國大陸3月城鎮調查失業率為5.3％，按月下降0.3個百分點，青年失業由上月18.1％升至19.6％。首季度失業率平均值為5.5％，按季下降0.1個百分點。

3月，大陸本地戶籍勞動力調查失業率為5.1％；外來戶籍勞動力失業率為5.6％，其中，外來農業戶籍勞動力失業率為5.3％。分年齡看，16至24歲、25至59歲勞動力失業率分別為19.6％、4.3％。25至59歲勞動力中，初中及以下、高中、大專、大學及以上學歷失業率分別為4.8％、4.8％、4.0％、3.1％。

當月31個大城市城鎮調查失業率為5.5％，按月下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

一季度中國全國居民人均可支配收入10870元人民幣（下同），按年名義增長5.1％，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入14388元，名義增長4.0％，實際增長2.7％；農村居民人均可支配收入6131元，名義增長6.1％，實際增長4.8％。

至於收入來源，居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長5.0％、5.8％、4.1％、5.1％。大陸全國居民人均可支配收入中位數8895元，按年名義增長4.6％。當季，全國居民人均消費支出6738元，比上年同期名義增長5.4％，扣除價格因素影響，實際增長4.0％。