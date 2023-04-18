70多歲賴陳阿嬤5年來持續接受新竹國泰醫院居家醫療服務，居家的陳護理師每月固定與阿嬤見面，協助更換鼻胃管、身體評估及照顧諮詢，最近因孫子婚事，阿嬤擔心身上帶著管路、當主婚人不好看而感到煩惱，醫療團隊得知立即協商，醫療團隊在宴客結束後，也順利替賴婦更換管路，並完成她的心願。

新竹國泰醫院指出，現年70多歲的賴陳阿嬤接受新竹國泰醫院的居家醫療服務將近5年，居家的陳護理師固定每個月與阿嬤見面，協助更換鼻胃管、身體評估及照顧諮詢等，長時間阿嬤與醫療團隊建立良好的互動情感，除了生理的病痛、也習慣分享心裡頭的大小事。

年初，陳護理師做居家訪視時，聽到賴陳阿嬤提到她憂心的事，因為孫子的婚期訂在春天，阿嬤擔心身上帶著管路、當主婚人不好看，聽完阿嬤的煩惱，陳護理師回到醫院後，與醫療團隊協商，從今年1月份開始，調整更換管路的日期，希望當日阿嬤能如願美美的出席，也能避免反覆裝置鼻胃管的讓她不適受苦。

院方指出，陳護理師也告知阿嬤放心，團隊將會共同解決這個問題，在腎臟內科醫師李治中、陳護理師在也赴約一起參與婚宴，分享賴陳阿嬤家的喜悅，在宴客結束後順利為阿嬤更換管路，團隊攜手一起替阿嬤圓夢，當個美美的主婚人。

新竹國泰醫院院長曾英智指出，目前醫院的居家整合醫療照護團隊，提供近180位不便於行又有醫療需求的服務，其中身上留置管路的重症居家醫療就有110位，由居家護理師協助每個月到宅更換管路、生理評估，並由專科醫師負責診療開藥。

曾英智也說，居家整合醫療照護不僅解決不便於行病人的問題，減少來回奔波醫院，更在第一時間提供正確的健康諮詢，也緩減家人的照護壓力，長期的互動讓醫病關係持續加溫，醫護團隊不止是提供照護，在健康陪伴的路上也多了份溫暖及感動。