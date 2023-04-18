一名女網友日前到內灣老街買草仔粿吃，咬下去卻沒看到餡料，詢問老闆後，老闆叫她繼續咬就會看的到，結果只吃到一點點餡料，讓她傻眼，但PO上網後，一堆網友超羨慕，大呼「這種只有一點點餡的超好吃」、「天哪！我只喜歡吃草仔粿的皮，這個我可以」。

一名女網友日前到內灣老街買草仔粿。(翻攝自 爆怨公社)

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前在內灣老街買了草仔粿，4個100元，興奮地馬上開吃，結果咬下去傻眼「為什麼跟我認知的草仔粿不一樣？正常應該有滿滿的餡」，吃掉半顆都只有皮，讓愛吃餡的她不能接受。

原PO跑回去問老闆餡在哪裡，老闆叫她繼續咬，就看得到餡了，果然快吃光終於看到餡，但只有「不到一根小拇指」，讓她大嘆簡直「跟鼻屎一樣大」，「我愛餡料，我不是買皮」。

文PO出後，有網友留言「連餡都省了」、「草仔粿就是要菜脯米啊！」不過有更多人大喊，就喜歡這種沒有包料的草仔粿，「這種只有一點點餡的超好吃」、「我常常在找沒有包料的草仔粿，沒有包料的才是王道啊」、「我一直很想要這樣的草仔粿！看起來很Q」、「有餡我不行」、「好羨慕喔！超喜歡吃空包彈的」、「愛吃皮+1」、「我反而喜歡沒有內餡的，因為有的內餡蠻難吃」。