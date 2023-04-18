由雄獅旅遊經營的台鐵鳴日號列車「鳴日廚房」，結合旅遊、餐飲和交通的服務設計和酒店標準，這種體驗最終成為一種在移動列車上的奢華生活方式，今年獲德國iF設計獎中最高殊榮「iF金質獎」以及「服務體驗設計獎」。同時獲獎的還有藍皮解憂號，拿下「服務體驗設計獎」，是台灣觀光列車首度雙雙獲此殊榮。

iF設計獎由德國iF International Forum Design GmbH國際論壇設計公司舉辦，是歷史最悠久、最舉足輕重的設計賽事。雄獅旅遊表示，隨著國門開放迎接入境旅客，美學觀光列車是台灣文創的延伸，串聯生活美學與5星服務，不僅提升旅遊軟實力，更是台灣之光。

「鳴日廚房」目前正進行定期歲修，預計將於7月重新歸隊，帶給民眾更多元的奢華體驗。

鳴日廚房產品及菜單全面升級，餐點主題為「縱谷山水．蘭陽珍饈」，不僅能品嚐到晶華酒店Robin's牛排屋的經典帶骨牛小排，搭配花東行程，更運用池上米、花蓮鹹豬肉及成功漁港現流海鮮食材入菜；另特別邀請晶華酒店的蘭亭餐廳操刀客製專屬料理，尤其以產量稀少，價格比日本和牛還高的「鳴日廚房限定版－源興牛」特製和牛牛肉麵最為珍貴，肉質甘甜且帶著奶香口感極佳。

七夕情人節安排神秘傳情活動，加碼推出限定版情人節套餐，來場不一樣的浪漫體驗，2天1夜行程3萬9900元起。

除了鳴日廚房外，為提供旅客多樣化的夏日饗宴，鳴日號主打「親水童趣」、「金針花海」、「夜訪十鼓」、「浪漫七夕」等4大限定趟次，暑假期間行程多元活潑，遊山玩水之外，也包含藝術及節慶等元素。

鳴日號第3季行程共計21個趟次，將於4月19日上午10時起於雄獅旅遊官網開放搶購。