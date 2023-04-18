一名37歲男子到一家平價牛排店，吃了一份外觀僅3分熟的牛排，隔天男子感覺嚴重胃食道逆流、發燒，之後食慾變差，且聞到油味重的食物就噁心想吐，被朋友戲稱「害喜」，之後愈來愈疲勞，經急診發現，原來是B型肝炎急性發作，緊急住院治療。醫師表示，若男子再晚一點就醫，可能引發肝衰竭，就需要換肝了。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，該男子3周前到一家連鎖的平價牛排店用餐，他點了一份5分熟的牛排，但來了一份看來僅3分熟的牛排，男子勉強吃了幾口並未吃完。隔天出現嚴重胃食道逆流症狀，接著發燒，男子於是去診所就醫，當時被診斷為急性腸胃炎。

幾天後男子食慾變差，且聞到油味較重的食物如鍋貼，就噁心想吐，遭朋友戲稱「害喜」，此症狀持續2周，男子更加感覺疲勞，之後再度就醫才得知，是B型肝炎急性發作，經住院治療後，情況才穩定下來。

錢政弘表示，男子一開始的胃食道逆流、胃痛、發燒，易被診斷為急性腸胃炎，之後食慾變差和噁心症狀則是急性肝炎徵兆，不少患者此時會有嗅味覺不同以往，「常會感覺噁心或食不知味。」每年約有10%- 30%B肝帶原者會有不同嚴重程度的發炎，其中23%～38% 會出現黃疸、肝失償、甚至肝衰竭。

他表示，男子的急性肝炎可能與牛排太生有關，他提醒男子平常生活作息要規律、勿隨意使用止痛藥、睡眠要充足等，以免肝臟功能受損後引發嚴重肝衰竭。