鄉林不動產研究室指出，從新北市剛公布「住宅價格指數」看出，去年Q4住宅價格指數130.36，較前年同期年增8.92%，已有捷運或規畫中的捷運區域，因地利與生活機能，剛性購屋或換屋族快速靠攏，又以板南線土城段、淡水線最明顯，五年來的住宅價格指數增幅都超過18%。

據新北市地政局111年Q4住宅價格指數報告，顯示新北房價持續增速未減緩，以區域別來看，樹林、三峽、鶯歌及淡水挾著房價基期較低且公共建設加持、生活機能提升，住宅價格指數年變動率超過5％，分別為6.60%、5.44％，是近一年房價成長最快速的前二大地區。

鄉林不動產研究室說，政策打房以及房貸利率驚驚漲，幾乎讓投資客完全縮手，現階段自住客層購屋也更加謹慎，購屋跟著重大建設和捷運走是最保值也是最簡單的選擇，拉長時間點來看，包括板南線、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線，從106年Q4到111年Q4的近5年，住宅價格指數持續上揚，其中捷運板南線土城段累計住宅指數變動增長達18.48%居第一、淡水線18.02%緊追在後。

賴正鎰表示，土城、五股及泰山過去因位置距離台北市區相對偏遠，加上工業廠房聚落多，外界認為是重工業「黑鄉」，致鄰近區域房市偏淡。但近年在新北市長侯友宜大刀闊斧，拆遷大片鐵皮屋工廠並規劃塭仔圳重劃區，讓機場捷運進入大台北區域，景觀大翻轉，也讓外國人到台灣，搭乘桃園機場捷運到台北這段國門要道，可以看到新風貌，而當地也可受惠交通改善、生活機能提升，建商紛看好發展，摩拳擦掌，準備插旗推案。