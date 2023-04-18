凱基投顧認為，台股上市櫃企業財報數據持續下修，觀察基本面仍未真正落底，預期第二～三季指數仍可能面臨修正壓力。建議此刻台股投資人以增持現金或防禦型操作為主，待基本面真正落底與評價面適度修正後，再轉為積極型操作。

凱基投顧指出，台股去年第四季獲利年減45％，僅次於2011年同期的年減57％，當時是受美債降評與歐債危機雙重利空所影響。若扣除台積電獲利表現，台股去年第四季獲利年減幅高達70％，劇減程度僅次於2008年金融海嘯當時水準。

而股價表現總是反映未來，由於台股市場以製造業為主體，獲利動能伴隨美國製造業波動。美國製造業PMI截至3月仍延續去年以來的下行格局並持續探底，製造業PMI細項中的「新訂單相對庫存比例」亦未出現顯著反彈，去年第四季是否為本波企業獲利谷底仍難以斷言。

此外，上月歐美銀行接連爆發危機，全球央行強勢升息所導致利率倒掛影響已顯現。儘管銀行危機在公權力介入下暫時受控，但為保有更充足資本與存款，銀行業已自主性緊縮放貸業務，連帶影響企業籌資成本與消費者借錢揮霍意願，恐導致下半年終端消費動能不如預期。

凱基投顧首次推出的研究報告有聲書也指出，台股去年1～10月下跌6000點，只是初步反映聯準會激進升息、帶動景氣剛進入下行周期的修正行情，去年11月至今台股表現，則是資金行情帶動的中期反彈，市場後續仍要面對景氣真正步入衰退對企業獲利的負面影響。

凱基投顧預期台股第二～三季指數仍可能面臨修正壓力，等到大盤充分反映完經濟衰退利空時，將遍地是寶藏。建議此刻台股投資人以增持現金或防禦型操作為主，待基本面真正落底與評價面適度修正後，再轉為積極型操作。

針對經濟展望的各項不安定因素及資產布局策略，凱基投顧除了即時發布專業且完整的研究報告，作為市場動盪之際的投資參考依據，更定期發布研究報告有聲書，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，落實「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值。