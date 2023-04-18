永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據聯徵中心統計，2022年共有29萬2175筆住宅貸款，較2013年30萬8590筆，略減5.3%。陳金萍說明，2013年房貸最主要的年齡落在30-40歲，其次是40-50歲，合計30-50歲占比為64.9%；而2022年則同樣以30-50歲為購屋主力，占比為65.6%，粗略看來購屋主力似乎沒有太大變化，大約都是六成五左右，不過，若是以10歲年齡區間來看，可以發現30-40歲的占比下滑2.6個百分點，反而是40-50歲逆勢增加3.2個百分點，已突破三成大關，顯示買房年齡層有往後推移的現象。

陳金萍表示，若仔細觀察各年齡層十年間的變化可以發現，40歲以下占比都出現下滑，顯示近年房價高漲，首購年齡也出現遞延現象，主要因為民眾所得跟不上房價增加速度，導致首購族必須花更多的時間，累積足夠的頭期款，才有能力買房。雖然「三十而立」是許多人的目標，但從數據上來看，要在40歲前買房愈來愈不容易。且若民眾收入的成長幅度，依舊趕不上物價和房價上漲的速度，可能會導致民眾購屋時間需不斷向後遲延，年輕世代想要「三十而立」恐怕愈來愈難實現。