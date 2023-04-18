中國大陸駐英國大使館網站當地時間17日消息，駐英使館發言人就台灣問題提出四個為什麼「答記者問」，說明台灣問題是中方核心利益中的核心。並指加劇台海局勢緊張的根源是「美台勾連」。

大陸駐英使館發言人「四問四答」一問為什麼說台灣問題是中方核心利益中的核心，美方所作所為嚴重違背其在台灣問題上的承諾？二問為什麼說蔡英文所謂「過境」本質上是「倚美謀獨」的挑釁？三問為什麼說美台勾連是加劇台海局勢緊張的根源？四問為什麼說中方近期舉行的軍事演習是捍衛國家主權和領土完整的必要行動？

發言人指，台灣問題是中方核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題，也是中美關係第一條不可跨越的紅線。「一個中國原則」是中美建立和發展外交關係的前提和基礎，是中美雙方達成的政治共識，沒有這個共識，中美兩國不可能接觸，不可能建交，中美關係也不可能發展。

歷史上，台灣問題曾是影響中美關係正常化的最大障礙，這是因為中方堅定堅持「一個中國原則」，絕不在這個問題上做任何妥協和讓步。

發言人表示，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，美台相互勾連。

發言人認為，過去40多年來，美方並沒有嚴格落實「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定。美方大幅放寬美台官方交往約束，雙方往來的層級和頻率明顯提升，突破了美方僅與台保持非官方關係的承諾；美台軍事聯繫更趨頻繁、公開，美國售台武器的規模和性能不斷提升，違反了美方逐步減少對台售武，並經過一段時間導致最後的解決的承諾；美方還助台拓展所謂「國際空間」，不惜跳到前台助台「固邦」，踐踏了美無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策的承諾。

發言人強調，近年來，美方更是變本加厲，混淆視聽，企圖虛化、掏空「一個中國原則」。此次蔡英文過境，正是美方縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。美方的目的就是利用台灣問題阻撓中方和平統一，破壞台海和平穩定，搞「以台制華」。

發言人稱，必須看到，美台的「雙簧」表演再起勁，也將不過是中方統一進程中的幾道雜音。中方實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變。

發言人敦促美方，充分認識台灣問題的高度敏感性，不要在打「台灣牌」的路上執迷不悟，慎重妥善處理涉台問題，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。