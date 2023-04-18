隨著年紀增長，身體狀態也會跟著改變，一名女網友表示，現在去KTV很多新歌不會唱、喜歡待在家、擔心嫁不出去、無法再熬夜等，驚覺自己已有「初老症狀」，不少網友也哀號，點名3大最有感的初老瞬間，包括無法熬夜、記憶力衰退和代謝變差，「真的不年輕了」。

原PO昨（17）日於PTT女人板指出，隨年紀增長，身心開始出現各種初老症狀，去KTV不會唱新歌、朋友臨時取消聚會反而很開心、擔心嫁不出去，有去做凍卵的衝動。

原PO表示，以前就算熬夜到隔天，體力和皮膚都還很好，現在只要前晚沒睡好，隔天化妝也無法遮住疲態，感嘆年輕沒有好好保養、注意飲食，身體狀況會差很多，問網友覺得初老的瞬間是什麼時候？

貼文引發網友討論，多數人最有感的是無法熬夜、記憶力衰退和代謝變差，「第一次熬夜到天明失敗時，才發現自己真的不年輕了」、「以前熬夜輕輕鬆鬆，現在12點就想睡」、「熬夜完補眠3天」、「熬不了夜，3點極限了」、「早睡早醒」、「記憶力衰退，開始會忘東忘西」、「記憶力越來越差」、「現在吃東西好容易胖」、「以前怎麼吃都不會胖，現在容易胖」。