台中市一名小六女童父母18日控訴孩子遭同學霸凌，梁姓女導師不但不處理，還在家長群組內孤立他們。台中市教育局表示，女學童被導師提報性別事件，女童家長提報導師霸凌該生，導師暫時調離現職靜候調查，教育局表示，將依規追究學校行政責任。

教育局表示，該名六年級女童去年12月與同班同學發生口角，經校方協調之後，行為人公開道歉並寫500字悔過書，女童家長接受行為人的道歉，但不滿導師對此「生對生」的霸凌事件處理不當，校方也未依規定做校安通報，教育局強調，將依規追究學校行政責任。

教育局指出，據校方反映今年1月中下旬，導師發現班上有2位男生推另1位男生撞到女童，導師請相關學生填寫陳述表，並通報性別事件。校方今年2月8日召開性平會決議受理案件，並組成3人調查小組進行調查，調查程序正進行中，為完善相關訪談資料，4月14日函知當事人展延調查程序。

教育局進一步表示，女童家長今年3月22日質疑導師對待該生的一些行為及提報該生性別事件屬於霸凌行為，因此對校方提起「師對生」霸凌案，學校立即進行校安通報，3月25日召開防制校園霸凌因應小組會議，決議受理本案，並啟動調查程序，調查期間，導師暫時調離現職，請假在家靜候調查。

教育局表示，有關性別事件或霸凌事件的調查程序，學校性平會、霸凌因應小組均依規定進行調查中；教育局持續督導學校儘速完成調查，還原事件始末，釐清真相。

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