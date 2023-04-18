北極星董事長陳鴻文表示，代謝療法新藥ADI-PEG 20，是全球第一個以消耗精氨酸作為治療靶點的全新型癌症治療法式，目前發表的數據是針對惡性肺間皮癌的患者進行治療，並達到統計顯著意義。
由於以往能在AACR全體會員大會發表的癌症治療藥物，常常是最具突破潛力或引領治療癌症的關鍵藥物，也讓ADI-PEG 20未來發展備受關注。
此次大會報告由英國Barts癌症研究中心Peter W. Szlosarek教授在臨床試驗全體會員大會報告。此次發表的數據為一項多國、多中心、隨機、雙盲、對照安慰劑的臨床2/3期研究，評估ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用治療不可切除的惡性肺間皮癌（MPM）的療效。研究顯示，隨機分配至ADI-PEG 20與Pemetrexed和Cisplatin聯合使用的患者中，中位數總生存期為9.3個月，而對照組為7.66個月，兩組差異在總生存期之療效終點上達到統計顯著意義（p value=0.0234）。
ADI-PEG 20是一種首創用於消耗血液中的精氨酸，使癌細胞餓死的治療方法。由於精氨酸是20種必需氨基酸之一，對於蛋白質合成和細胞生存至關重要，對於快速生產的癌細胞，可能必須依賴於外部供應的精氨酸來生存和生長。ADI-PEG 20 的設計目的是消耗血液中的精氨酸，這會導致依賴精氨酸的癌細胞死亡，同時不傷害患者的正常細胞。多種癌症報告具有高度的精氨酸依賴性。
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