據行政院主計總處統計近3年的上下半年失業率，台北市是25至29歲青年失業率達六都最高，三年來拿下五次「六都最高失業率」紀錄。北市勞動局長高寶華表示，台北市年輕人工作自主性高，加上工作機會也多，家庭經濟條件普遍來說佳，讓年輕人無經濟壓力，不急著找工作是主要原因。此話一出也引發網友議論，蔣萬安18日受訪時急滅火，表示，失業率有非常多層面的問題，這部分不是單一原因。

台北市長蔣萬安於18日上午前往台北市災害應變中心主持防汛搶險演習，會前受訪。（陳薏云攝）

蔣萬安今上午前往台北市災害應變中心主持防汛搶險演習，會前受訪表示，他從去年競選就發現到過去到現在，北市的青年失業率常常是六都最高，一上任後請勞動局提出青年職場體驗實習計畫，包括求職津貼等，並整合資源來解決青年失業率的問題。

至於高寶華的說法，蔣萬安澄清表示，失業率有非常多層面的問題，這部分不是單一原因，有要求勞動局以及相關局處去釐清真正原因，並共同面對提出解決方案。