糖尿病前期沒有症狀，營養師李婉萍表示，全台灣有將近600萬人是糖尿病前期卻不自知，依據國民營養健康狀況調查，18歲以上國人糖尿病前期盛行率達25％，每4人就有1人處於糖尿病發生的高風險。

李婉萍指出，空腹血糖正常值應小於100mg／dl；如果在100至125mg／dl之間屬於糖尿病前期；126mg／dl以上就是糖尿病。糖尿病前期會出現口渴、頻尿、容易飢餓、疲倦、視線模糊、黑棘皮症（皮膚黑色素沈澱）、私密處搔癢及蚊子咬傷口好不了等症狀。

糖尿病前期的高危險族群包括久坐上班族（一天坐超過6小時）、愛吃甜食、妊娠糖尿病史、多囊性卵巢症後群。李婉萍表示，除了多囊性卵巢症後群要由醫師開藥處理之外，其他族群都能透過飲食及運動讓血糖恢復到正常值，預防或延緩糖尿病的發生。

李婉萍分享4招逆轉糖尿病前期，首先「換掉麵粉製品，一餐只吃2份醣」，不要吃麵包、麵食、甜點、蛋糕及麥片等，這些食物吃進肚子消化速度非常快，導致血糖上升；一碗飯約60公克（4份醣），建議一餐吃半碗飯就好。

第2招「換掉油炸食物，一餐3份優質蛋白質」，高油脂食物是導致糖尿病前期及肥胖的元凶之一，攝取蛋白質可以延緩消化速度，比較不容易餓，讓餐後血糖不會大起大落，建議選擇魚、豆腐這2種優質蛋白質。

再來是「換掉高糖飲料，以無糖飲料取代」；最後要「戒掉久坐、多運動」，李婉萍指出，每周至少要進行150分鐘中等強度的有氧運動，飛輪、游泳及跑步都是不錯的選項。