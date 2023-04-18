澎湃新聞18日報導，美國財政部美東時間17日公布 2023年2月的國際資本流動報告（TIC）。美國兩大「債權人」日本、中國大陸在今年2月雙雙減持。

2月日本所持美國國債環比1月減少226億美元，至1.082兆美元。2月中方持有美國國債8488億美元，環比1月持倉減少106億美元，連續七個月減持美債，總持倉連續7個月創2010年6月以來新低。且自去年4月起，中方的持倉連續11個月低於1兆美元。

一般來說，當美債收益率處於上行階段，投資者會傾向於減持美債資產以降低資產損失，當美債收益率下行時再增持。從美國主要國債債券收益率來看，美國2年期國債收益率和10年期國債收益率在今年2月總體處於上行階段。

再從2月美國、日本宏觀市場來看，美聯準會即將迎來新的議息會議，日本央行也將迎來新行長。今年2月，日本公布新一任央行行長候選人，植田和男已正式擔任日本央行行長，央行行長變更為日本會否堅持寬鬆貨幣政策增加了一絲變數。美國2月公布的1月就業數據強勁，1月CPI漲幅連續七個月下降但仍超預期。

美國財政部發布的國際資本流動報告（TIC）內容顯示，外國在2月對美國長期、短期證券和銀行流水的淨買入額為280億美元。其中，外國私人資金淨流出為374億美元，外國官方資金淨流入為655億美元。

外國居民在2月增加了對美國長期證券的持有量，淨買入額為636億美元。外國私人投資者淨買入94億美元，而外國官方機構淨買入542億美元。美國居民減少了他們所持有的長期外國證券，淨拋售了74億美元。

若將國際長期證券和美國長期證券均考慮在內，外國長期證券的淨購買量為710億美元。在計入調整因素後，如對未記錄的美國資產支援證券向外國人支付的本金的估計，估計2月份外國淨購買長期證券的總額估計為722億美元。

外國居民增加了255億美元的美國國庫券持有量。外國居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他託管負債減少了325億美元。銀行自身對外國居民的美元淨負債減少了116億美元。

美國財政部表示，2023年3月的TIC數據定於2023年5月15日發布。